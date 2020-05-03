ارتفاع ضحايا كورونا في 5 دول عربية

مراسلون / الخليج 365

سجلت 5 دول عربية، الأحد، ارتفاعا في أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، بحسب بيانات رسمية.

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 14 وفاة بكورونا، و272 إصابة، و40 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة أن إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد بلغ 6 آلاف و465 إصابة منهم 429 وفاة، و1562 حالة شفاء.

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة في وزارة الصحة، جمال فورار، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 463، بعد تسجيل 4 حالات.

وقال فورار في مؤتمر صحفي، إن وزارته سجلت 179 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و447، بينهم ألف و936 متعافيا.

في سياق متصل، أعلنت عدة محافظات جزائرية تراجعها عن قرارات اتخذتها بداية شهر رمضان، لتخفيف التدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا.

وشملت القرارات معظم محافظات البلاد الـ 48، على غرار كبرى مدن البلاد، الجزائر العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة والبليدة (وسط) والمسيلة وغرداية (جنوب) وجيجل وسكيكدة (شرق) وولايات أخرى، بحسب مراسل الخليج 365.

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ومطلع رمضان، أعلنت الحكومة الجزائرية رفع التجميد عن نشاطات تجارية تم منعها سابقا، في إطار تدابير مواجهة كورونا.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل حالتي وفاة بكورونا و77 إصابة، و17 حالة شفاء.

وأشارت أن الإحصائيات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 2296 منها 97 وفاة، و1490 متعافيا.

وفي المغرب، أفاد محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في بيان، بارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 141 بعد تسجيل حالة جديدة.

وقال اليوبي إن بلاده سجلت 174 إصابة؛ لترتفع المحصلة إلى 4 آلاف و903، فيما تعافى 1438 شخصا.

وفي الصومال أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة، و51 إصابة بكورونا، و10 حالات تعاف.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، أنه بتسجيل الإحصائيات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 722 بينهم 41 وفاة، و44 متعافيًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.