الأردن يستأنف عمل جميع القطاعات الاقتصادية الأربعاء

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، السماح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل، اعتباراً من الأربعاء، بالتزامن مع عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصناعة طارق الحموري، في مؤتمر صحفي: "تقرر فتح جميع القطاعات الاقتصادية، اعتبارًا من الأربعاء، بما فيها التي لم يكن سمح لها بالعمل بشكل كامل".

وأضاف الحموري: "تقرر لها السماح بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75 بالمئة".

Advertisements

كما قررت الحكومة بحسب الوزير الحموري، "إلزام أصحاب المنشآت بإتباع أقصى درجات الحذر والحد من ممارسات نقل العدوى، وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين".

من جهته، أعلن وزير الصحة، سعد جابر، في المؤتمر ذاته، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالمملكة.

وأشار أن إجمالي الإصابات توقف عند 460، منها 9 وفيات، و370 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.