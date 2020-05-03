سلطنة_عمان: تسجيل 85 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاحد عن تسجيل 85 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الاصابات الى 2568 اصابة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان الوزارة "تم تسجيل 21 اصابة في صفوف المواطنين العمانيين في حين تم تسجيل 64 اصابة بين الوافدين".
واشارت الى ان 750 حالة من اصل 2568 حالة قد تماثلت للشفاء فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 12 حالة.
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