نقص «فيتامين D»..هل تسبب في ارتفاع وفيات «كورونا»؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

يرتبط ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في بعض البلدان بنقص فيتامين D في الجسم. هذا الاستنتاج توصلت إليه دراسة لعلماء مستشفى الملكة إليزابيث وجامعة شرق إنجلترا في بريطانيا، بحسب قناة «روسيا اليوم».



وقارن العلماء في دراستهم التي نشروها اليوم في مجلة «ريسيرتش سكوير» متوسط ​​مستويات فيتامين D عند مواطني 20 دولة أوروبية، مع إحصاءات الوفيات الناجمة عن وباء «كورونا».

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واتضح من هذه المقارنة أن هذه المؤشرات مترابطة، ففي البلدان التي يعاني مواطنوها من نقص في هذا الفيتامين، كان هناك المزيد من الوفيات.

وجاء في الدراسة أنه «تم تسجيل مستويات منخفضة بشكل خاص من فيتامين D بين سكان إسبانيا، إيطاليا، وسويسرا» حيث كانت الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» هي الأعلى في القارة الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الدراسة أنه غالباً ما يلاحظ نقص فيتامين D عند كبار السن، لذلك يكونون هم الأكثر عرضة في الغالب للوفاة بسبب الإصابة بالفيروسات التاجية. وفي الوقت الحالي، يعمل العلماء على توصيات للوقاية من المرض بمساعدة المواد النشطة بيولوجياً.

وانتشرت جائحة فيروس «كورونا» في جميع دول العالم تقريباً. ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الإصابات والوفيات.