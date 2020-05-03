دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إندونيسيا وماليزيا تسجلان بالترتيب 349 و122 حالة إصابة جديدة بكورونا جاكرتا/كوالالمبور (رويترز) - قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11192 حالة. وأضاف أن عدد حالات الوفاة الجديدة المرتبطة بالفيروس بلغ 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 845 حالة وفاة. وفي ماليزيا بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 122 حالة ليصل الإجمالي إلى 6298 حالة. وذكرت وزارة الصحة الماليزية أن شخصين توفيا ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 105 حالات. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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