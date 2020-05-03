دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روش تحصل على موافقة أمريكية على اختبار للأجسام المضادة لكوفيد-19

(رويترز) - قالت شركة الأدوية السويسرية روش يوم الأحد إنها حازت على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار للأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بفيروس كورونا من قبل.

وذكر توماس شينيكر رئيس قسم علم التشخيص في شركة روش، أن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاج الاختبارات بأكثر من الضعف من حوالي 50 مليونا في الشهر إلى أكثر من 100 مليون بنهاية العام.

وتسعى الحكومات والشركات والأفراد إلى إجراء اختبارات الدم هذه لمعرفة من ربما أصيبوا بالمرض وتكونت لديهم بعض المناعة، ولوضع استراتيجيات للمساعدة في إنهاء إجراءات العزل العام.

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وقالت روش إن الاختبار يعتمد على سحب عينة دم من الوريد مما يجعله أكثر دقة من اختبارات التي يتم فيها الحصول على الدم من وخز الإصبع.

ولم تكشف روش عن سعر الاختبار لكنها قالت إنه سيكون متماثلا في جميع أنحاء العالم.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)