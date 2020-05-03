مصر.. "الكباش الأربعة" يصلون إلى ميدان التحرير

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Sky News Arabia تم الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني.

وفي وقت سابق، جرى ترميم مسلة الملك رمسيس الثاني خلال الشهور الماضية وتم وضعها في ميدان التحرير.

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مقدم من مصراوي

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وأشار وزيري إلى أن سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

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وتمت عملية النقل بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف فني وأثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمجلس.