شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 1552 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الصحة السعودى المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالى، عن تسجيل (1552) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالمملكة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي - خلال مؤتمر صحفى نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الحالات الجديدة منها 301 حالة لسعوديين بنسبة بلغت 19% في حين بلغ عدد غير السعوديين 1251 حالة بنسبة 81%.

وبين أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (27011) حالة مؤكدة، منها (22693) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 139حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (4134) حالة بإضافة (369) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (184) حالة بإضافة 8 حالات وفيات جديدة، منهم حالتان لسعوديين و6 حالات لغير سعوديين.

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