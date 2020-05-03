شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يطالب منظمات التمويل الدولية بدعم السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الولايات المتحدة السفير ستافروس لامبريدينيس، منظمات التمويل الدولية، بدعم السودان.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن لامبريدينيس أكد - في رسالة إلى المنظمات التمويلية الدولية - أن السودان يمر بتحول ملحوظ نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال السفير الأوروبى : "يمكن لهذه الفترة أن تنجح، لكنها لا تزال هشة"، مشددًا على أن "هذه الفترة بحاجة إلى دعم فورى من المجتمع الدولى، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تزيد من الضغط على قدرات البلد إلى أقصى حد".

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