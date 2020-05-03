شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل وفاة واحدة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل وفاة واحدة و174 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 4903، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 151 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 4880 حالة فى المغرب، وأفادت "الصحة المغربية" - في بيان اليوم الأحد، بأن عدد الحالات التي تم استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 36081 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 174.

كما تم تسجيل 168 حالة شفاء جديدة وفق المعطيات الرسمية، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1424 حالة.

وكانت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، أعلنت أن حجم الخسائر المترتبة عن الجائحة الوبائية كوفيد 19 في القطاع السياحي، تقدر بحوالي 138 مليار درهم، وستمتد آثارها على مدى 3 سنوات من الركود.