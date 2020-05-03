شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى: نزور المعابد اليهودية والكنائس لنقول المسلمين ليسوا ضد وجودكم ونحن مع أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، ورئيس هيئة علماء المسلمين، إننا نزور المعابد والكنس اليهودية والكنائس لنقول لأصحابها، المسلمين ليسوا ضد وجودكم، ونحن مع أمن دور عبادتكم.

وأضاف خلال حلقة حوارية ببرنامج #بالتيهيأحسن المذاع على قناة "MBC1"، أن المسلمين ليسوا ضد وجودكم لأننا نقبل سنة الاختلاف والتنوع بعكس ما يروج له البعض فالإسلام تمثله حقيقته وليست أصوات التطرف.

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وأوضح العيسى، أن هذه الزيارة تقول أننا دعاة وبناة سلام، مضيفا أن اختلاف الأديان لا يعنى أنن لا نحب الخير للجميع، بل نحب الخير لهم، لافتا إلى أن الزيارة تواجه خطاب العنصرية أيا كان.

وانتقد العيسى، الخطاب الرافض لهذه الزيارة لأنه خطاب جهل وتطرف يبنى الأسوار بين الجميع ويفصل الأديان والبشر عن بعضها البعض، رغم الحريات الدينية التى يؤمن بها الإسلام، حيث البر هو غاية الإحسان، والنبى قد أحب عمه أبو طالب وهو على غير دينه.