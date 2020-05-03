شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3% فى 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الأردنى محمد العسعس، اليوم الأحد، إن من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة الذى يعانى من ضغوط مالية بنحو ثلاثة بالمئة فى العام الجارى نتيجة تأثير فيروس كورونا.

وكان صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مع الأردن توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1 بالمئة في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3 بالمئة.

وقال الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي إن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميقة مشيرا إلى أنها ستستمر.

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وأعلن الأردن اليوم الأحد، رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من أزمة سيولة.

وترفع المملكة القيود منذ أسبوعين للسماح للأنشطة التجارية بمعاودة أعمالها لكنها قيدت ذلك بتقليل عدد الموظفين وقواعد تباعد بين الأفراد وإرشادات صحية.