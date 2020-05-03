شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا بالأردن لشخص قادم من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا لشخص قادم من الخارج وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأمس أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن الدكتور نذير عبيدات، عدم تسجيل المملكة لأى إصابة بفيروس كورونا داخل البلاد لليوم الخامس على التوالى، مشيرا إلى تسجيل لحالتى إصابة لسائقين قادمين من الحدود البرية وتم احتجازهم لتلقى العلاج اللازم.

وقال عبيدات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من الأردن أن الحياة بدأت تعود بشكل تدريجى وممنهج إلى الأردن، مشيرا إلى استمرار اغلاق المساجد والجامعات والمدارس ومنع التجمعات فى المملكة، لافتا إلى فتح المراكز التجارية فيما عدا المطاعم ودور السينما والمقاهى داخل المراكز التجارية.

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وبسؤاله عن اعتبار أن الأردن بات مسيطرا على كورونا والفيروس بات ينحسر بشكل كبير، أكد عبيدات أن المملكة تمكنت مرحليا من السيطرة إلا أن الخطر قائم لأن الوباء مازال منتشر عالميا فى عدد كبير من البلدان.

وفى وقت سابق خرج الأردنيون إلى الشوارع بعد رفع الحظر على قيادة السيارات، واستأنفت الكثير من الأعمال التجارية عملها، فى عودة سريعة للحياة الطبيعية، بعد أن خففت السلطات قيود حظر تجول صارم استمر 40 يومًا لكبح انتشار فيروس كورونا، وفُرض حظر على قيادة السيارات فى معظم أنحاء البلاد التى يبلغ تعدادها 10 ملايين، بعدما أصدر الملك عبد الله بن الحسين قانون طوارئ منتصف شهر مارس الماضي.

وقالت الحكومة الأردنية فى بيان سابق إنها قد تعود إلى تقييد الحركة بقصرها على السير من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، بهدف التسوّق، وفق أوامر البقاء بالمنزل قبل سريان الحظر الليلى، إذا لم يحافظ الناس على قواعد التباعد الاجتماعى.