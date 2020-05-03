أبوظبى: إعادة فتح المراكز التجارية بالإمارة مرهون بالالتزام بالشروط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبى على إدارات المراكز التجارية والمولات فى إمارة أبوظبى بشأن الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة فى تعاميمها بشأن إعادة فتح أبوابها أمام الزوار والمتسوقين حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد وذلك فى ظل إعلان عدد منها عن استئناف نشاطها ابتداء من 1 مايو الجارى.



و قال راشد عبد الكريم البلوشى وكيل الدائرة فى هذا الصدد إنه تم حتى الآن منح 5 تصاريح لإعادة افتتاح مراكز تجارية فى إمارة ابوظبى وجارى العمل مع عدد من المراكز الأخرى للتأكد من التزامها الكامل بشروط ولوائح وتعليمات إعادة الافتتاح بشكل تدريجى.

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و أكد أن الهدف الأهم من تنفيذ قرار إعادة فتح المراكز التجارية .. الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع بالدرجة الأولى وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية من محال هذه المراكز خاصة خلال المواسم والمناسبات .. مشيرا إلى أن تطبيق هذه الشروط والتعليمات بدقة ودون أى خلل ضرورة هامة ينبغى التعامل معها بحذر شديد وعدم التهاون بتنفيذها.

و شدد على أهمية الالتزام بالتباعد بين الأفراد وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحال والمطاعم ما يسهل على إدارات المراكز تسيير عملية إعادة الافتتاح بيسر وسهولة بما يخدم أفراد المجتمع كافة.