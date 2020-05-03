مدفعية الحكومة الليبية تستهدف تجمعا لمليشيا حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، استهداف تجمع لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمنطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لقوات الحكومة عبر فيسبوك.
وأفاد البيان بأن "المدفعية الثقيلة لقواتنا تستهدف بدقة مخزناً للذخيرة وتجمعا لميليشيات حفتر، بوادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس".
وأضاف أن "فرق الرصد والاستطلاع رصدت اشتعال النيران في الموقع"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.
ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".
ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.
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