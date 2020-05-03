زعيم قبلي: مسقط طلبت مهلة للتوسط بين الحوثيين وقبائل يمنية

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

طلبت سلطنة عمان، الأحد، مهلة للتوسط بين جماعة"الحوثي" وقبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن، عقب اندلاع توتر كبير بين الطرفين، بحسب أحد شيوخ قبيلة.

وقتل مسلحون حوثيون، الأربعاء، امرأة في منطقة "أصبح" في البيضاء، عقب مداهمة منزلها بحثًا عن "مطلوبين"، ما تسبب باندلاع أزمة كبيرة بين الحوثيين وتلك القبائل.

وقال ياسر العواضي، أحد شيوخ قبيلة "آل عوارض" في البيضاء، عضو البرلمان، عبر "تويتر": "طلب منا الأشقاء في السلطنة مهلة إضافية، وبعد التشاور مع أولياء الدم وإكرامًا للأشقاء في السلطنة، قررنا إعطاءهم المهلة التي طلبوها (لم يحددها)".

وأضاف "اليد على الزناد"، في إشارة إلى استعداد القبائل للحرب ضد الحوثيين، في حال فشل الوساطة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من سلطنة عمان، والحوثيين بشأن حديث العواضي.

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ورفضت القبائل، الخميس، رغبة الحوثيين بإنهاء الأزمة عبر التحكيم القبلي (صلح).

وتشترط القبائل لإنهاء الأزمة "معاقبة مرتكبي الجريمة"، التي تعد في العرف القبلي "عيبًا أسود"، إضافة إلى مغادرة المشرفين الحوثيين (مسؤولون عن إدارة المحافظة) البيضاء، وهو ما يرفضه الحوثيون.

وتشهد البيضاء قتالًا محتدمًا منذ ست سنوات، ازداد ضراوة في الأسابيع الماضية، عقب عملية عسكرية للقوات الحكومية استعادت فيها مناطق من أيدي الحوثيين.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالًا بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2015.

ومنذ العام التالي، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، التي تتصارع مع المملكة على النفوذ في دول عربية عديدة.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات حوالي 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد انهارت كافة قطاعاته، لاسيما القطاع الصحي، في ظل جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، التي تضرب العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.