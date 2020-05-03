كورونا.. 8 وفيات بالسعودية و7 في الإمارات و5 بالكويت

إسطنبول/ الخليج 365

سجلت 4 دول عربية بالخليج، السبت، وفيات وإصابات بفيروس كورونا، وفق إحصاءات رسمية.

في السعودية، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، تسجيل 8 وفيات بكورونا ترتفع الحصيلة إلى 184.

وذكر العالي في مؤتمر صحفي أن وزارته رصدت 1552 إصابة، ترفع الحصيلة إلى 27 ألفا و11.

فيما سجلت تعافي 369، ما يرفع الحصيلة إلى 4 آلاف و137.

وفي الإمارات، أفادت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 7 وفيات رفعت الإجمالي إلى 126.

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كما سجلت الوزارة، 564 إصابة، رفعت الحصيلة إلى 17 ألفا و163، فيما تم تسجيل 99 حالة تعاف رفعت الحصيلة إلى ألفين و763، حسب المصدر نفسه.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، 5 وفيات بكورونا لترفع الحصيلة إلى 38، وفق بيان.

وأشارت إلى "تسجيل 364 إصابة رفعت الحصيلة إلى 4 آلاف و983 ، بينها 1776 متعافيا.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 679 إصابة ما يرفع الحصيلة إلى 15 ألفا و551.

كما رصدت الوزارة 130 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 1644، فيما استقرت الوفيات عند 12.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و511 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 245 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و132 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.