شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر رمضان.. السعودية ترسل سلالا غذائية لفلسطين واليمن والصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 12,530 سلة غذائية رمضانية في محافظة أريحا والأغوار بفلسطين، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في فلسطين. وفق بيان صحفى

وعبر المحافظ جهاد أبو العسل عن امتنانه للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على إيصاله المساعدات الغذائية في شهر رمضان للعائلات الفقيرة والمحتاجة، حيث إن الاحتياجات قد زادت في ظل انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفى السودان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية 800 سلة غذائية رمضانية في مدينة سواكن بولاية الأحمر الأحمر ، استفاد منها 4,800 فرد، يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.

وعلى الصعيد نفسه، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثامن على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب فى باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جرى توزيع 919 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5.514 فردًا في مناطق لاهور، وخانيوال، وتوبا تيك سنق، بإقليم البنجاب.

وجرى توزيع 500 سلة غذائية تزن 16 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3.000 فرد، و 200 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1.200 فرد، و219 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1.314 فردا، ليصل إجمالي السلال الغذائية الموزعة منذ بدء الحملة 8.636 سلة غذائية.

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يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لباكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي إطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الصومال الشقيقية، حيث جرى توزيع 1,000 سلة غذائية رمضانية تزن 90 طنًا، في مديريتي هدن وداجر بواقع 500 سلة لكل مديرية، استفاد منها 6,000 فرد في المديريتين، وذلك بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 10.761 سلة غذائية للمحتاجين في الصومال خلال شهر رمضان المبارك يستفيد منها 64.566 شخصا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000 سلة غذائية رمضانية تزن 74 طنًا، للنازحين من الجوف إلى مأرب، استفاد منها 500 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 1.050 سلة غذائية رمضانية، تزن 77طنًا و700 كيلو جرام، للنازحين من الخانق ونهم إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 454 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.