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الخارجية اليمنية تثمن المساهمة الإنسانية والاغاثية لكوريا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وزير الخارجية اليمنى، محمد الحضرمى، موقف كوريا الجنوبية الداعم للحكومة اليمنية ومساهماتها الإنسانية والاغاثية لليمن.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الحضرمي مغ سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الصحية لكلا البلدين والجهود المبذولة للسيطرة على فيروس الجديد، خصوصاً مع ظهور حالات مصابة بالفيروس في اليمن، وأهمية دعم القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء.  

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وحذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في اليمن، غير كافية بشكل كبير، في ظل توقعاتها بانتشار الوباء بنشاط على مستوى البلاد، وإصابته 16 مليون يمني.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان على موقع المنظمة: "تسببت الجائحة في إرهاق بعض أكثر النُظُم الصحية تقدماً وتطوراً في العالم. وبعد خمس سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين. كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة مرض كوفيد-19 غير كافية بشكل كبير".

 

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