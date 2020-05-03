شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تثمن المساهمة الإنسانية والاغاثية لكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وزير الخارجية اليمنى، محمد الحضرمى، موقف كوريا الجنوبية الداعم للحكومة اليمنية ومساهماتها الإنسانية والاغاثية لليمن.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الحضرمي مغ سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الصحية لكلا البلدين والجهود المبذولة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، خصوصاً مع ظهور حالات مصابة بالفيروس في اليمن، وأهمية دعم القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في اليمن، غير كافية بشكل كبير، في ظل توقعاتها بانتشار الوباء بنشاط على مستوى البلاد، وإصابته 16 مليون يمني.