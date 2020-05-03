شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبى للخلايا الجذعية": الانتهاء من التجارب لإثبات فعالية علاج كورونا خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الفترة الزمنية لإجراء التجارب السريرية للعلاج الداعم للمصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى كشف عنه خلال الأيام الماضية، بالأسبوعين.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتية، قال المركز: إن العلاج الجديد خضع للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته، مشيراً إلى أن التجارب مستمرة لإثبات فعالية العلاج، ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

وجرب العلاج في الدولة على 73 حالة، حيث ساهم في شفائها، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

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ومنحت وزارة الاقتصاد العلاج براءة اختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية، ويتضمن العلاج استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

ويتم تقديم العلاج للمرضى تزامناً مع التدخل الطبي التقليدى، وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل عنها.

وكان المركز طور مؤخراً علاجاً مبتكراً وواعداً لالتهابات فيروس (كوفيد-19)، بالاعتماد على الخلايا الجذعية، استكمالاً لجهود دولة الإمارات ودعماً لالتزامها للقضاء على الوباء.