شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تخضع "الدليفرى" للفحص اليومى قبل توصيل الطلبات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد متحدث الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالى أن هناك اشتراطات وضوابط معينة يتم تطبيقها، ومن ضمنها التأكد من سلامة من يقدمون خدمات التوصيل، وذلك ردًا على استفسارها هل يخضع مناديب التوصيل للفحص الطبى اليومى للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس والآلية التى يتم الكشف عليهم .

وأضاف فى تصريح لصحيفة سبق السعودية، اليوم، الأحد، يجب تقيدهم باشتراطات مهمة جدًا فى كيف يقوم بتسليم الطلبية وإيصالها إلى المنازل وعدم ملامسة الشخص الذى يقوم بالاستلام وترك مسافة آمنة وكافية وتغطية الأنف والفم ووضع الطلبية على بعد معين.

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وأكد على حرص الشخص الذى يستلم الطلبية ومنع انتقال الفيروس، وذلك بترك مسافة كافية وعدم استلام المبالغ النقدية وعدم استلام الطلبية يدًا بيد، بل تركها فى مكان معين واستلامها .

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 27011 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة يتلقون العلاج فى غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الصحة: أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 369 حالة شفاء، ليصبح إجمالى عدد الحالات المتعافية 4134 حالة. وتابع المتحدث، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 184 متوفىً.