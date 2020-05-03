شكرا لقرائتكم خبر عن فئات بالإمارات مستفيدة من فحص كورونا المجانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن فحص فيروس كوفيد-19 يتوفر بالمجان لبعض الفئات، وهذه الفئات تشمل ، الذين يعانون من أعراض مرضية تشابه أعراض الإصابة بالفيروس، وفق البيان، وتشمل الفحوصات المجانية أيضا، المسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، في حين أن الفحص متاح لأفراد المجتمع الآخرين والراغبين بالاطمئنان على صحتهم بتكلفة 370 درهماً شاملة الفحص فقط.

وأصدرت الدائرة تعميماً للمنشآت الصحية وشركات الضمان الصحي ليتم علاج جميع الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 سواء من المواطنين أو المقيمين بصرف النظر عن التغطية التأمينية التي لديهم لمدة 3 أسابيع، وذلك لضمان سير العمل والتصدي للفيروس والحد من انتشاره.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ، اليوم الأحد، تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة شفاء و7 وفيات.

وتستمر دولة الإمارات فى إرسال المساعدات الطبية للدول التى تعانى نقصا فى الإمداداات الطبية بالتزامن مع تفشى كورونا ، فأرسلت أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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