شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 522 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا كوفيد 19، ليبلغ إجمالى الإصابات 522 حالة.
وقالت الوزيرة فى بيان مقتضب عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية بفيس بوك: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى منطقة الطور بالقدس المحتلة، ما يرفع مجموع الإصابات فى فلسطين إلى 522 إصابة. كما تم تسجيل 3 حالات شفاء فى مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106.
وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة طوارئ بسبب الفيروس للشهر الثانى على التوالى إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.
لكن الحكومة الفلسطينية تعمل الآن على تخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل فى إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 522 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.