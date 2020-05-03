شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 522 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا كوفيد 19، ليبلغ إجمالى الإصابات 522 حالة.

وقالت الوزيرة فى بيان مقتضب عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية بفيس بوك: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى منطقة الطور بالقدس المحتلة، ما يرفع مجموع الإصابات فى فلسطين إلى 522 إصابة. كما تم تسجيل 3 حالات شفاء فى مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106.

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وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة طوارئ بسبب الفيروس للشهر الثانى على التوالى إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

لكن الحكومة الفلسطينية تعمل الآن على تخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل فى إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.