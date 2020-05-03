شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 22 مخبأ خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت قوات الجيش الجزائرى، خلال شهر أبريل الماضى، على 3 إرهابيينن وتوقيف آخر و5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذكرت حصيلة عملياتية للجيش الجزائرى، "أنه فى إطار محاربة الإرهاب قضت قوات الجيش خلال شهر أبريل الماضى، على 3 إرهابيين وتوقيف إرهابى بالإضافة إلى توقيف 5 عناصر دعم للجماعات المسلحة، فيما تم كشف وتدمير 22 مخبئا للإرهابيين".

وأضافت الحصيلة، أنه تم ضبط 4 أسلحة من نوع كلاشينكوف ورشاش من نوع RPK و17 بندقية من مختلف الأصناف بالإضافة إلى حجز مسدسات و3 نظارات ميدان، كما تم ضبط 9 مخازن للذخيرة والمتفجرات و103 طلقات من مختلف العيارات بالإضافة إلى 17 قنبلة تقليدية الصنع منها قنبلة واحدة يدوية، وضبط 54 كيلوجراما مادة من نوع TNT و8 مفجرات.

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وأوضحت الحصيلة، أنه تم توقيف 98 تاجرا للمخدرات وبحوزتهم 54.27 قنطار من المخدرات و65962 من الأقراص المهلوسة.