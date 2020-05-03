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سجون منطقة الحدود الشمالية بالسعودية تطلق سراح 69 سجينا صدر لهم عفو ملكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 69 نزيلاً فى مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

 

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وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالى لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 204 نزلاء.

 

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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