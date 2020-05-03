شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 من مسئولى بعثة الاتحاد الأوروبى فى الصومال بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ثلاثة من مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال بـفيروس كورونا ”كوفيد 19″ وأكد سفير الاتحاد في الصومال نيكولاس بيرلانجا أن ثلاثة من أعضاء بعثته ثبتت إصابتهم بالمرض. وفق لصحيفة محلية بالصومال

وأوضح بيرلانجا في تغريدة على حسابة بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " : “لقد تم عزل المرضى تحت إشراف طبي ، وأولئك الذين اتصلوا بهم”.، لكن السفير لم يذكر المهمات المحددة التي كانوا يقومون بها.

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يأتي هذا في الوقت الذي تأكدت فيه إصابة جندي أوغندي يعمل ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال بفيروس كورونا، حيث يخضع للعلاج كما وضع تسعة جنود اتصلوا به في الحجر الصحي.

وقد وصلت الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر تقرير لوزارة الصحة الصومالية إلى 671 حالة، وكان رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد فنش قد أشار يوم أمس السبت إلى أن إدارة البلدية سجلت دفن نحو 500 شخص في مقابر مقديشو خلال 12 يوما فقط.