ثاني الزيودي: «كورونا» أثبت قدرة المجتمع الدولي على التعاون والتكاتف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة التغير المناخي بالدورة الـ11 من «حوار بطرسبرج بشأن المناخ» التي عقدت افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، بمشاركة 30 وزيراً للبيئة، وبمشاركة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون.

وحول مشاركة دولة الإمارات في الحوار، ونموذجها في العمل من أجل المناخ ومواجهة التحديات، أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد عالمياً، أكدت قدرة المجتمع الدولي على التعاون، والتكاتف، والعمل بوتيرة موحدة، وسريعة لمواجهة التحديات والتغلب عليها لضمان الحفاظ على أمن، واستمرارية البشرية.

وأضاف «مع هذا التعاون والتكاتف كان لابد من تنبيه المجتمع الدولي إلى أن التحديات الصحية التي نشهدها، مثل أزمة فيروس كورونا، يمكن التغلب عليها خلال فترات محددة، عبر إنتاج لقاحات، أو أمصال، أو علاجات، وفور القضاء عليه تعود وتيرة الحياة (اقتصادية واجتماعية) إلى طبيعتها، على عكس ما يمكن أن يخلفه تحدي التغير المناخي، فتداعياته تتسبب بكوارث، وأضرار كبرى يصعب التغلب عليها من دون الاستعداد المسبق لها، والعمل على تحفيف حدتها بشكل دائم، والتكيف معها، وفي حال وقوعها يكون التعافي منها صعباً ومكلفاً للغاية، ويحتاج إلى فترات طويلة».

وأضح أن مواجهة التغير المناخي، وخفض مسبباته، والتكيف مع تداعياته، لضمان حماية كوكب الأرض ككل، يعتمد على مزيد من العمل والتعاون الدولي، الأمر الذي أثبتت أزمة فيروس كورونا إمكانية تحقيقه بشكل فعال، خصوصاً أن تطبيقات الحجر المنزلي، وخفض حركة المواصلات العامة، والشخصية، وقرارات أخرى عدة، ساهمت في تراجع معدلات الانبعاثات الكربونية عالمياً، وبعد عقود حلت مشكلة ثقب الأوزون.

وأضاف: «بناءً على هذه التطورات تم وضع (رفع سقف المساهمات الوطنية المحددة) للدول تجاه العمل من أجل المناخ بموجب اتفاق باريس كموضوع رئيسي مرة أخرى، لاتخاذ إجراءات فعلية وسريعة بخصوصه، فكان من المنتظر أن يشكل أحد أهم مواضيع النقاش في «قمة المناخ - كوب 26» التي تم تأجيلها للعام المقبل 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وفي هذه الدورة جاء كموضوع رئيسي للنقاش».

«وام»