لأول مرة.. الديمقراطيون والجمهوريون يتفقون ضد ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض زعيما الديمقراطيين، والجمهوريين، في الكونجرس الأمريكي، السبت، عرضاً من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإجراء فحص سريع لأعضاء مجلس الشيوخ الذين سيعودون إلى واشنطن الأسبوع المُقبل، مع استمرار انتشار (كوفيد-19). ورغم الخصومة السياسية بينهما، صاغت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بياناً مشتركاً، أكّدا فيه أن الكونجرس يرغب في مواصلة توجيه الموارد نحو مؤسسات الخطّ الأول، على غرار المستشفيات.

ويعود أعضاء مجلس الشيوخ المئة إلى واشنطن، الاثنين، للمشاركة في جلسة عامة عقب العطلة البرلمانية التي انطلقت نهاية مارس/ آذار الماضي، ومُدّدت بسبب الوباء. وتعيش العاصمة الفيدرالية في ظلّ حجر متواصل حتى 15 مايو/ أيار المُقبل.

من جهتها، أشارت بيلوسي إلى أنّ أعضاء البرلمان لن يعودوا إلى العمل قبل الأسبوع المُقبل على الأقل، طبقاً لتوصيات طبيب المؤسسة، فيما أعلنت إدارة ترامب، الجمعة، إرسال أجهزة اختبار متنقلة إلى مجلس الشيوخ لإجراء فحوص (كوفيد19) سريعة.

من جانبه، قال ترامب، السبت، على «تويتر»، إنه توجد قدرة فحص كبيرة في واشنطن مُخصصة لأعضاء مجلس الشيوخ، وأضاف أنها تشمل أيضاً البرلمان الذي كان يجب أن يعود إلى العمل، لكنه لم يقم بذلك بسبب نانسي بيلوسي «المجنونة».

وأجابت بيلوسي، وميتشل، على العرض في رسالتهما بالقول: يقدّر الكونجرس العرض السخي للإدارة بوضع إمكانات فحص سريع على ذمته، لكننا نرفض باحترام هذا العرض حالياً. وأضافا أن البرلمانيين يتّبعون حالياً إرشادات السلطات الصحية، وطبيب الكونجرس، حتى تصبح تلك التكنولوجيات السريعة متوفرة بشكل أكبر للأمريكيين.

يذكر أن الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت نحو 66 ألف وفاة، وأكثر من مليون و120 ألف إصابة، من بين نحو 330 مليون شخص، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.