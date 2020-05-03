دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Fitbit تستعد لإطلاق ساعة ذكية تدعم شبكات 4G للأطفال ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر على شبكة الإنترنت مؤخراً على خطط شركة Fitbit لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية المخصصة للأطفال، والتي تدعم الإتصال بشبكات 4G.

كانت شركة Fitbit قد إسحوذت على Doki Technologies التي إشتهرت بالساعات الذكية المخصصة للأطفال قبل أن تنضم Fitbit لشركة جوجل، وفي تقرير جديد جاء من Engadget كشف عن خطط Fitbit لإطلاق ساعة ذكية مخصصة للأطفال قريباً.

تعد شركة Doki Technologies أولى الشركات في العالم التي أطلقت ساعة ذكية للأطفال تأتي بميزة مكالمات الفيديو، كما أنها أول شركة تقدم ميزة دعم شريحة “Doki SIM” فعلية في الساعات الذكية، والتي تقدم بيانات غير محدودة في عدد 50 دولة حول العالم بسعر 10 دولار شهرياً.

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وتشير التوقعات إلى أن شركة Fitbit في طريقها لجلب الكثير من التقنيات والمميزات التي إشتهرت بها Doki Technologies إلى إصدارها الخاص قريباً، على أن يأتي الإصدار القادم بميزة الإتصال بشبكات 4G.

المصدر

هذا الموضوع Fitbit تستعد لإطلاق ساعة ذكية تدعم شبكات 4G للأطفال ظهر على التقنية بلا حدود.