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إسبانيا تسجل أدنى زيادة في وفيات كورونا منذ نحو سبعة أسابيع

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إسبانيا تسجل أدنى زيادة في وفيات منذ نحو سبعة أسابيع

مدريد (رويترز) - أشارت بيانات وزارة الصحة الإسبانية إلى أن عدد حالات الوفاة جراء ارتفع 164 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 حالة يوم الأحد فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس آذار.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 حالة يوم الأحد مقابل 216582 حالة يوم السبت.

وما زالت مدريد وقطالونيا المنطقتين الأكثر تضررا، حيث سجلتا 8332 و5185 حالة وفاة على الترتيب.

ويمثل تراجع معدل الوفاة مؤشرا مشجعا لإسبانيا التي اتخذت يوم السبت خطوة كبيرة نحو تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة بالسماح للبالغين بالتريض في الهواء الطلق للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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