دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواتف Meizu 17 وMeizu 17 Pro تنطلق قريباً بالجيل الثالث من مكبرات صوتية ستريو ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد Meizu مؤتمرها القادم في 8 من مايو لكشف النقاب رسمياً عن هواتف Meizu 17 وMeizu 17 Pro، وفي تفاصيل جديدة كشف عنها عبر ملصق إعلاني، أشير إلى أن الإصدارات القادمة تأتي بالجيل الثالث من المكبرات الصوتية الستريو الفائقة.

قدمت شركة Meizu الكثير من التفاصيل حتى الآن حول سلسلة هواتفها المرتقبة Meizu 17، واليوم تؤكد الشركة على دعم الإصدارات الجديدة بمكبرات صوتية ستريو مزدوجة من الجيل الثالث، إلا أن الشركة لم توضح تفاصيل هذه المكبرات، حيث تشير التوقعات إلى أنها تقدم أعلى جودة في الصوتيات.

ولقد أشارت Meizu في إعلانها التشويقي السابق إلى أن هواتف Meizu 17 ستضم مستشعر عمق 3D، والذي يعمل كماسح Lidar، أو LiDAR الذي يحاكي ما قدمت ابل مؤخراً.

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أيضاً تقدم الشركة تقنيات أخرى في سلسلة Meizu 17، حيث تدعم Meizu الهواتف بتقنية mSmart 5G التي تستهدف توفير شحن البطارية مع تقنية 5G حتى 60%، ليستمر الهاتف بعمر شحن يصل إلى 11.77 ساعة مع تقنية 5G، كما تدعم إتصال هواتف Meizu 17 بآداء سريع بشبكات 5G.

ومن المقرر أن يدعم كلاً من هاتفي Meizu 17 وMeizu 17 Pro الإتصال بشبكات 5G، كما يتميز الهاتفين بحجم 6.5 إنش في الشاشة بمعدل تحديث 90Hz في شاشة AMOLED، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865، ويدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh.

المصدر

هذا الموضوع هواتف Meizu 17 وMeizu 17 Pro تنطلق قريباً بالجيل الثالث من مكبرات صوتية ستريو ظهر على التقنية بلا حدود.