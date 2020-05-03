دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 10 اكسسوارات للآيفون لعام 2020

تعمل اكسسوارات للآيفون على جعل الجهاز أكثر قابلية للاستخدام وتساعدك على التقاط الصور بجودة عالية، ومن أهم 10 اكسسوارات للآيفون لعام 2020:

صور أبل ستحول الايفون إلى مفتاح لسيارتك! alqiyady 1 صور أبل ستحول الايفون إلى مفتاح لسيارتك!

شاهد أيضاً: صور أبل ستحول الايفون إلى مفتاح لسيارتك!شاحن لاسلكي من RAVPower بقوة 7.5 واط:

يتميز شاحن لاسلكي من RAVPower بشحن سريع بقوة 7.5 واط كما أن استخدامه آمن إلى جانب حماية آيفون من التيار الزائد وارتفاع درجة الحرارة وقصر الدارة الكهربائية، ويحتوي على مؤشر ضوء LED منخفض لكنه مرئي ويكون بلون الأزرق الفاتح أو الأخضر للإشارة إلى أنه في وضع الشحن.كابل نوماد:

صُمم كابل نوماد بأغطية محكمة الإغلاق عالية الجودة لزيادة مقاومة الكوابل من الأوساخ والسوائل، ويتوافق كابل نوماد مع منفذ الشحن ويو-اس-بي، ويلتفت حوله رباط مطاط السيليكون لمنعه من التآكل او التلف.شاحن سيارة انكر:

يتم شحن شاحن سيارة انكر ثنائي المنفذ بقدرة 18 واط وهم مصمم خصيصاً مع أجهزة آيفون الحديثة حيث يمكنه شحن جهازين في وقت واحد كما أنه يضمن الحماية الكاملة لأجهزة آيفون، ويساعدك مؤشر الضوء LED على تحديد موقع الشاحن أثناء القيادة.حامل ثلاثي القوائم كينو:

© alqiyady حامل ثلاثي القوائم

يتميز هذا الحامل بأنه سهل الاستخدام وصغير الحجم يناسب جميع أجهزة آيفون، ويسمح لك بوضع هاتفك إما بوضعية عمودي أو أفقي، وتصوير الفيديو والصور وعقد المؤتمرات عبر تطبيقات الفيديو وقراءة النصوص بدون استخدام اليدين، ويمكنك بسهولة تعديل قوائمه الثلاثة للحصول على وضعية ممتازة وطيه ليصبح بحجم الجيب.حامل الدراجات من مورفيوس:

تم تصميم حامل الدراجات بحيث يكون اجهزة ىيفون آمنة أثناء قيادة الدراجة ويتيح لك دوران الهاتف بزاوية 360 درجة وهو قابل للتعديل ويناسب المقود بمساحة تتراوح ما بين 22-32 مم، وكل ما عليك سوى تركيبه على مقود الدراجة ويستغرق منك سوى 10 ثوانٍ ويمكنك فكها بعد انتهاء من القيادة.سماعة بلوتوث من JBL:

© alqiyady سماعة بلوتوث من JBL

تتميز سماعة بلوتوث من JBL بصوت ستيريو عالي الجودة وبطاريتها المدمجة القابلة لإعادة الشحن كما أنها تعمل كمكبر صوت وإلغاء الصدى للمكالمات، وهو مصنوع من قماش متين بخمسة ألوان وهو مقاوم للماء ما يمكنك من الاستمتاع بالموسيقة=ى تحت أجواء المطر أو أثناء السباحة.مجموعة عدسات الكاميرا من CamKix:

يمكنك إضافة 5 عدسات الكاميرا من CamKox لإضفاء الدقة والجودة على الصور، وتتضمن العدسات المقربة والاستقطاب الدائري المستدير والعدسات فائقة الإتساع، كل ما عليك هو أن تضع العدسة التي اخترتها وتضعها فوق كاميرا جهازك.منظف شاشة:

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يعتبر منظف شاشة من Whoosh قوي غير سام يحافظ على نظافة شاشات أجهزة آيفون لاحتوائه على السائل عديم الرائحة آمن لجميع الشاشات إلى جانب القماش المصنوع من الألياف الدقيقة المضادة للميكروبات.طابعة صور بمساحة 3 X 4.5 لأجهزة آيفون وأندرويد:

يمكنك طباعة صورك وفييديوهاتك في الهاتف ولقطات الفيديو من مواقع التواصل الإجتماعي بسهولة فائقة عبر اتصال اتصال بالبلوتوث أو الإنترنت بين الهاتف والطابعة.

تطبيقات رمضانية مجانية لأجهزة آيفون alqiyady 1 تطبيقات رمضانية مجانية لأجهزة آيفون

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قدمنا لكم أهم 10 اكسسوارات للآيفون لعام 2020 لإضفاء البهجة والراحة عند استخدام أجهزة آيفون في الحياة العملية والحياتية كما يمكنك تصفح المزيد من اكسسوارات للأيفون لعام 2020 وشرائها عبر موقع أمازون.

المصادر:

[1] مقال "أفضل اكسسوارات آيفون لعام 2020" منشور من قبل على Digital Trends.

[2] مقال" 25 اكسسواراً لعشاق آيفون" منشور من قبل على Business insider.المزيد:

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