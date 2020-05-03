الجيش المصري يعلن مقتل 126 مسلحا في سيناء

إسطنبول / الخليج 365
أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 126 مسلحا، ومقتل وإصابة 15 عسكريًا، في وسط وشمال سيناء (شمال شرق).
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن قوات الجيش قامت بـ22 مداهمة و16 عملية نوعية، خلال الفترة الماضية (لم يحددها).
وأضاف أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 4 ضباط، و3 ضباط صف، و8 جنود، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر، دون توضيح عدد القتلى والمصابين كل على حدة.
وذكر البيان أن قوات الجيش قتلت 126 مسلحاً في شمال ووسط سيناء، ودمرت 8 أنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
وأفاد بأن القوات الجوية دمرت 228 مخبأ كان يستخدمها المسلحون، وأزالت 630 عبوة ناسفة تم زراعتها على طرق التحرك بمناطق العمليات.
ووفق البيان ذاته، أعلن الجيش القبض على 266 فردا من العناصر المسلحة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.
ويأتي الإعلان عن تلك العمليات عقب 3 أيام من مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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