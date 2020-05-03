العراق.. عبد المهدي يعيّن محافظا جديدا لـ"ذي قار"

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الأحد، أمرا بتعيين القاضي ناظم الوائلي، محافظا جديدا لـ"ذي قار" جنوبي البلاد.

ويخلف الوائلي محافظ ذي قار السابق عادل الدخيلي الذي قدم استقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على مقتل 32 متظاهرا وإصابة نحو 250 آخرين في المحافظة، بعد إحراق القنصلية الإيرانية بالنجف (جنوب).

وقال الوائلي، في مؤتمر صحفي، "توليت المنصب إيمانا مني بالعمل الجاد والمخلص لخدمة أهلي في هذه المحافظة، والعمل بشفافية وصدق من أجل الارتقاء بالعمل والواقع الأمني والخدمي".

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وتعهد الوائلي بحماية المتظاهرين قائلا "صار لزاما علينا حماية المتظاهرين ودعم سلميتهم حسب القانون والدستور".

وكانت ذي قار مركزا ساخنا للاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، قبل أن تتوقف في مارس/آذار الماضي، نتيجة إجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

ولا يزال عشرات المحتجين يعتصمون في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث ينوي الناشطون استئناف احتجاجاتهم بعد انتهاء قيود كورونا.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصرون على تشكيل حكومة من المستقلين الأكفاء ورحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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