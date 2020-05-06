رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون رسائل شديدة اللهجة للناشط المصري "جمال عيد" بشأن كذبه

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وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، رسائل شديدة اللهجة وصفعات قوية على وجه الناشط المصري الوهمي جمال عيد، بشأن إدعاءاته وكذبه. وقال رواد السوشيال: "هي دي حقوق الإنسان هو ده التكاتف الإنساني هي دي الشعارات الجوفاء اللي بتنادوا بيها يا كذاب هو حضرتك عايز تساوي الإرهاب والإرهابيين بالمرضى اللي بتطالب بإخلاء سبيلهم حتى لو في دولة تانية". وأضاف رواد مواقع التواصل: "هي دي الإنسانية اللي قرفتونا بيها.. نحن نهدي ما كتبته إلى أولياء نعمتك اللي بتتلقى منهم الأموال". وأوضح: "يا كذاب إرحمنا.. يا خاين يا عميل.. كفاية عبارات جوفاء لا تعمل بها.. ارحموا الشعب المصري".