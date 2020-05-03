شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1552 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 27011 حالة، بينها 22693 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

وأضاف “متحدث الصحة”: “بحمد الله تم تسجيل 369 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4134 حالة”.

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وأشار “العبد العالي”، إلى “تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 184 شخصًا رحمهم الله جميعًا”.

وأوضح “متحدث الصحة”، أن “الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير في كافة القطاعات التي تقدم الخدمات، بينها 8000 سرير بتجهيزات عناية مركزة”.