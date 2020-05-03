100 ألف مستفيد من حملة إفطار صائم الإماراتية في 4 محافظات يمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» تنفيذ حملة «إفطار صائم» في اليمن بمعدل «3770» وجبة إفطار يومية يتم توزيعها على سكان الأحياء الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، ويستفيد منها ما يزيد على 100 ألف صائم، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية الرمضانية التي أطلقتها الهيئة في 4 محافظات يمنية خلال الشهر الفضيل للتخفيف من معاناة تلك الأسر.

وتوزعت وجبات الإفطار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمعدل 7000 وجبة بمديرية المكلا والشحر وغيل باوزير في محافظة حضرموت و4200 وجبة بمديرية عتق في محافظة شبوة و7000 وجبة بمديريات الخوخة وحيس والدريهمي والتحيتا والساحل الغربي في محافظة الحديدة و8190 وجبة بمديرية المخا وذوباب والوازعية وموزع في محافظة تعز.

تأتي الحملة - التي تستهدف الأحياء الفقيرة ومخيمات النازحين وشوارع المدن الرئيسية - تزامناً مع الشهر الفضيل وضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة، إلى جانب تسيير القوافل الغذائية للتخفيف من معاناة الأسر، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وعبّر المستفيدون من الحملة عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.

«وام»