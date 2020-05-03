شكرا لقرائتكم خبر عن ليندلوف وزوجته سفيران لـ«يونيسيف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السويدي فكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد، عن انضمامه لعائلة الـ«يونيسيف» مع زوجته ماجا في أزمة كورونا وغرد المدافع: «سعيد جداً لأخبركم أنني وزوجتي ماجانيلسون أصبحنا نمثل عائلة "اليونيسيف"في السويد، فخور جداً لأننا سنتمكن من مد يد العون للمساعدة وخصوصاً في هذه الظروف»، وأصبح ليندلوف عنصراً مهماً في دفاع اليونايتد هذا الموسم بالشراكة مع ماجواير وخاض 35 مباراة هذا الموسم قبل توقف اللعب.

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