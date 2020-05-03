شركة تايسون ترعى قميص إيفرتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت شركة «سويسكس» التي يديرها الملاكم مايك تايسون بالشراكة مع ملياردير يوناني يدعى ألكي دافيد في مفاوضات مع نادي إيفرتون الإنجليزي لرعاية قميصه الأول، وذلك بعد أسبوع من كشف الملياردير اليوناني شريك تايسون في تجارة القنب عن اهتمامه بشراء حقوق اسم ملعب برشلونة الكامب نو. وتخلى إيفرتون عن عقد الرعاية مع شركة المراهنات «سبورت بيسا»، مؤخراً، وكشف الملياردير اليوناني قائلاً: «نحن الآن في مفاوضات مع إيفرتون لرعاية قميصه، اتصلوا بي، وقدموا نماذج لشكل القميص بشعار (سويسكس) كاملاً باللون الأزرق، لم يطر عقلي من شدة الجنون به، لكنه سيكون لطيفاً». وكشف ألكي عن سر تشجيعه لإيفرتون، وقال: «عندما جئت إلى إنجلترا كان الجميع يشجع مانشستر يونايتد أو ليفربول، وكلاهما أحمر، بينما أنا أحب الأزرق، فاخترت إيفرتون».