مورينيو يعترف بلحظة بكائه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف مدرب توتنهام حالياً البرتغالي جوزيه مورينيو، بأنه بكى في السيارة بعد الخسارة من بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 بركلات الترجيح، عندما ضاع منه حلم الفوز باللقب الأوروبي العاشر «لا ديسيما» مع ريال مدريد.

وقال مورينيو في حوار مع «ماركا» على هامش الذكرى الثامنة لإنهاء هيمنة جوارديولا مع برشلونة بإحراز لقب الليجا:«كاكا وكريستيانو وراموس وحوش كروية لا شك في ذلك لكنهم أيضاً بشر، لم أنفعل مع خسارة مباراة طوال عمري لكنني في تلك الليلة بكيت، أتذكر ما حصل كأنه البارحة، ركنت السيارة أنا ومساعدي ايتور كارانكا أمام منزلي وبكيت، لم أستطع تقبل الهزيمة لأننا كنا في موسم 2011 -2012 أفضل فريق في أوروبا»، وعن حصد 100 نقطة و121 هدفاًَ في ذلك الموسم بالليجا قال مورينيو: «لم يكن الإنجاز حصد اللقب فقط بل إنهاء هيمنة برشلونة وفعلنا ذلك بشكل أسطوري، كان ذلك اللقب هو الثالث لي في البطولات المحلية، أردت الفوز بلقب إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفعلت وما زلت المدرب الوحيد في هذا الإنجاز كما أحببت ريال مدريد والفوز معه».

وعن وصف أسلوب الريال في ذلك الموسم بالـ«روك أند رول» علق مورينيو:«أتذكر هذا الوصف، كانت لدينا هوية، منظمين دفاعياً وكل لاعب يعرف واجبه بفضل الكثير من الالتزام والانضباط والوحدة والطموح، استطعنا تقديم هجمات مرتدة متفجرة، سريعة ومباشرة، مفتاح الفوز كان وجود نجوم كبار لعبوا كفريق، لا أريد الإشارة لنجم بعينه لا رونالدو ولا غيره، الجميع كان مهماً والجميع كان يشارك، ذلك الفريق كان يستحق الفوز بلقب الليجا وأوروبا».

وعن استئناف اللعب خلف أبواب مغلقة قال مورينيو: «لا أحب تسميتها بأنها خلف أبواب مغلقة لأن الكاميرات ستكون في كل مكان وسيشاهدنا الملايين حول العالم، المدرجات ليست فارغة بالمعنى الحقيقي للجملة، إذا استطعنا لعب المباريات الـ9 المتبقية سيكون ذلك مفيداً للكرة وللدوري الممتاز ومؤشراً جيداً»، وعما يفعله بانتظار استئناف اللعب أجاب مورينيو:«أشاهد الكثير من المباريات وأحلل الكثير من الفرق والمدربين، أشتاق للكرة لكن علينا أن نصبر ونحذر، هذه معركة كلنا فيها ويجب على كل واحد منا أن يقوم بواجبه».