شكرا لقرائتكم خبر عن كوادرادو يعتذر عن تشبيه رابيو بالراحل فورتوناتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذر الكولومبي خوان كوادرادو نجم اليوفنتوس الإيطالي، عن تشبيه زميله الفرنسي أدريان رابيو بلاعب اليوفنتوس الراحل أندريا فورتوناتو الذي توفي بسبب اللوكيميا عن عمر 23 عاماً في 25 إبريل 1995. واحتفى موقع نادي اليوفنتوس الرسمي بالذكرى الـ25 لرحيل لاعبه لكن جناح تشيلسي السابق أرسل المنشور لزميله الفرنسي وكتب تحته:«رابيو هذا أنت» ثم مسح التعليق واعتذر وقال:«أنتهز الفرصة لأعتذر لجميع مشجعي اليوفنتوس، أنا فقط شاهدت الصورة وظننت أنه رابيو لشدة الشبه بينهما، آسف»، وانضم الظهير الأيسر فورتوناتو لليوفي في 1993 قادماً من جنوة ولعب معه 119 مباراة وفاز معه بلقب الدوري عام 1995 لكنه بعدها أصيب بسرطان الدم وتعافى بعد عملية ثانية لزرع نخاع من والده لكن التهاباً رئوياً حاداً أنهى حياته في مستشفى بيروجيا.

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