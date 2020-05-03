تغريدات وكيل صلاح تثير الجدل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت 5 تغريدات نشرها رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، موجة من الجدل لدى مشجعي ليفربول وتركتهم في حيرة لشعور نجمهم بأنه لا يحصل على ما يستحقه من التقدير في الفريق، حيث غرد: «في موسم 2017-2018 كان صلاح أكبر هداف في الدوري الإنجليزي وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا» و«في موسم 2018-2019 كان صلاح أكبر هداف في الدوري الإنجليزي وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا»و«في هذا الموسم صلاح هو أكبر هداف في الدوري الإنجليزي وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا».

ورد أحد مشجعي ليفربول:«رامي، توقف أنت تتحول لمينو رايولا (وكيل بوجبا الثرثار). لسنا بحاجة لتذكرنا بما فعل صلاح في الملعب إنه مذهل». وغرد آخر:«اهدأ رامي، كلنا مع صلاح هنا» وآخر: «رامي، كل ما يدور من حديث عن رغبة مشجعي ليفربول ببيع صلاح مجرد هراء، الجميع في ليفربول يحب صلاح ونريد بقاءه لوقت طويل».