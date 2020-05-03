جونسون: بريطانيا وضعت سيناريو إذا توفيت «بكورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد؛ إن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد كانوا يستعدون لإعلان وفاته بعدما نُقل إلى العناية الفائقة.

وقال لصحيفة ذي صن أون صنداي في أول تصريحات تفصيلية يدلي بها حول مرضه: كانت حقاً لحظة صعبة للغاية، لن أنكر ذلك. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار موت ستالين.

وأضاف: كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة، كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور. وقال للصحيفة، إنه تساءل كيف سيخرج من هذا؟ إلا أنه لم يفكر في أي لحظة بأنه سيموت.

وأصيب جونسون البالغ من العمر55 عاماً بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة وظهرت لدى خطيبته البالغة من العمر 32 عاماً الأعراض نفسها. وكان جونسون أكد الخميس، أن بريطانيا تخطت ذروة تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع. واتُهم جونسون بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل التي طبقت اعتباراً من 23 مارس/آذار الماضي، وبات يخضع لضغوط ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل. لكنه يظهر حذراً حيال هذا الأمر.