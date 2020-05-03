بعد إطلاق النيران.. هل تنشب حرب جديدة بين الكوريتين؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، الأحد، طلقات نارية عدة باتجاه الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الردّ. يأتي هذا التبادل غير المعتاد لإطلاق النار بين الطرفين غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم،جونج أون، علناً للمرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الغياب، وسط تكهنات عدة حول صحته.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان، إن موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدة من الشمال. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي، وذكرت سيؤول: ردّ جيشنا بجولتين من إطلاق النار، وتحذير، وفقاً لكتيبنا. وأضافت هيئة الأركان أنها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة. ولا تزال الكوريتان، عملياً، في حالة حرب منذ أن توقفت الحرب الكورية بهدنة عام 1953.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، وزعيم كوريا الشمالية، اتفقا على تخفيف التوتر العسكري على الحدود بين الكوريتين خلال قمتهما في بيونج يانج، في سبتمبر/ أيلول عام 2018. لكن كوريا الشمالية لم تلتزم بأغلبية ما اتفق عليه حينها، وقطعت بيونج يانج، إلى حد كبير، التواصل مع سيؤول.