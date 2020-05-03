الداخلية المصرية: مقتل 18 «إرهابياً» في بئر العبد شمالي سيناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد، مقتل 18 «إرهابياً» في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، بحسب بيان نشرته الوزارة. ويأتي ذلك بعد يومين من وقوع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة ذاتها، أسفر عن استشهاد وجرح 10 جنود، تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال بيان الوزارة: توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء، وكراً ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان: تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 18 عنصراً إرهابياً. وبحسب بيان الداخلية المصرية، عُثر مع هذه العناصر على 13 سلاحاً آلياً، و3 عبوات مُعدّة للتفجير وحزامين ناسفين.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، نشر على صفحته الرسمية الخميس، بياناً يوضح فيه انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف، إضافة إلى 8 جنود آخرين. فيما أعلن الجيش المصري الجمعة، مقتل تكفيريَّين شديدي الخطورة في شمال سيناء في «عملية نوعية».