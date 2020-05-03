بريطانيا تدرس فتح المدارس الابتدائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة تليجراف البريطانية السبت، إن بريطانيا قد تسمح للمدارس الابتدائية في إنجلترا وويلز بإعادة فتح أبوابها في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وفق خطط يناقشها رئيس الوزراء بوريس جونسون. وقالت الصحيفة، إن من المتوقع أن يكشف جونسون عن «خارطة طريق» للخروج من العزل العام الساري حالياً بسبب فيروس كورونا وذلك في خطاب عام يلقيه الأحد.

بينما أشارت صحيفة صنداي تايمز، إلى أن الحكومة ستعدل العزل العام هذا الأسبوع، وستقوم بدعم مواقع البناء لإعادة العمل، إضافة إلى تخفيف القيود على الأنشطة خارج المنزل، وحث الناس على تغطية وجوههم في وسائل المواصلات العامة. ومن المقرر أن يقدم جونسون خطة الخروج من العزل العام ليعود خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى العمل دون حدوث انتشار جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.