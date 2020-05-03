وفاة «إيدير» أيقونة الأغنية الأمازيغية بعد صراع مع المرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المغني الجزائري إيدير الذي يعتبر أحد كبار سفراء الأغنية الأمازيغية في العالم السبت، في باريس عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، على ما أعلنت عائلته.

وجاء في رسالة نشرت على صفحة الفنان الرسمية على «فيسبوك»: يؤسفنا أن نعلن وفاة والدنا جميعاً، إيدير السبت في الثاني من مايو/أيار. ولد حميد شريت المعروف بـ «إيدير» في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 1949 في أيت لحسين قرب تيزي وزو في منطقة القبائل.

ودرس الجيولوجيا إلا أن مروره عبر إذاعة الجزائر عام 1973 غير حياته. فقد حل في اللحظة الأخيرة مكان المغنية نوارة. وقد جالت أغنية «يا أبي نوفا» العالم فيما كان يؤدي خدمته العسكرية. وروى إيدير في حديث لفرانس برس عام 2013: وصلت في الوقت المناسب مع الأغاني المناسبة. وانتقل المغني الجزائري إلى باريس في عام 1975، وأنتج أول ألبوم له بعنوان «يا أبي نوفا».

ودخل إيدير المستشفى الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، وتوفي جراء مرض رئوي.