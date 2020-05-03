طائرات مقاتلة تُطلق وروداً في الهند لدعم الأطقم الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلقت طائرات سلاح الجو الهندي على ارتفاع منخفض فوق أكثر من 12 مدينة الأحد، في إطار حملة وطنية أطلقتها القوات المُسلحة لتوجيه الشكر للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من موظفي الخدمات الأساسية الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا.

وفي مدينة بنجالورو بجنوب البلاد أظهر التلفزيون المحلي طائرة هليكوبتر تنثر الزهور على مستشفى فيكتوريا فيما هتف الأطباء والعاملون الطبيون الآخرون الذين كانوا يرتدون الملابس والأقنعة الواقية وسط عزف فرقة عسكرية.

وفي العاصمة المالية مومباي، عرض التلفزيون مشاهد لطائرات مقاتلة تحلق فوق طريق مارين درايف الشهير الذي يسير موازياً لبحر العرب بينما وقف بعض السكان لرؤية المشهد من شرفاتهم. وستصطف سفن البحرية وخفر السواحل على طول أكثر من 30 موقعاً على الساحل الهندي، في وقت لاحق الأحد، بينما ستُطلق بعض السفن قنابل مضيئة. وسجلت الهند حتى الآن ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 1300 حالة وفاة وسط إجراءات عزل عام لمدة أسابيع في كل أنحاء البلاد لاحتواء انتشار الوباء.

وفي سياق متصل، لقي أربعة من أفراد الجيش الهندي بينهم ضابطان، إضافة إلى مسؤول بالشرطة مصرعهم، خلال معركة بالأسلحة النارية مع مسلحين في منطقة كشمير الشمالية السبت. وقال متحدث باسم الجيش الهندي، إن الخمسة قتلوا أثناء تحرير رهائن في منطقة كوبوارا بكشمير، مشيراً إلى أن مسلحين قتلا أيضاً بالرصاص خلال العملية.