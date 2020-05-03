قفزة في واردات النفط الصينية من الخام الروسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك يوم الأحد، أن واردات الصين النفطية من السعودية، أكبر مورديها، تراجعت 1.6% في مارس/آذار عنها قبل عام، في حين زادت المشتريات من روسيا التي تأتي في المرتبة الثانية بين الموردين بنسبة 31%.

وزادت واردات الصين من الخام 4.5% على أساس سنوي إلى 9.68 مليون برميل يومياً مع تخزين شركات التكرير شحنات رخيصة رغم انخفاض الطلب المحلي على الوقود وخفض معدلات التكرير بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك بأن الشحنات من السعودية بلغت 7.21 مليون طن بما يعادل 1.7 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1.73 مليون برميل يومياً قبل عام. وسجل متوسط الواردات اليومية في أول شهرين من العام الجاري 1.79 مليون برميل.

وبلغت الشحنات من روسيا 7.02 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.66 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1.71 مليون برميل يومياً في أول شهرين من السنة.

في حين أبقت شركات التكرير المملوكة للدولة في الغالب على تخفيضات كبيرة للإنتاج في مارس/آذار لتقليص مخزوناتها من الوقود، فإن شركات مستقلة رفعت معدلات التشغيل مع تعزيز هوامش التكرير بفعل نزول أسعار النفط الذي يرجع جزئياً لتعهد كل من السعودية وروسيا بزيادة الإمدادات.

واستمرت الواردات من الولايات المتحدة قرب الصفر في مارس/آذار. كانت الواردات هبطت العام الماضي جراء حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين لكن من المتوقع أن تتحسن في 2020 بعدما بدأت الصين في منح إعفاءات من الرسوم الجمركية لسلع أمريكية من بينها النفط الخام من أوائل مارس/آذار.

ولم ترد شحنات من فنزويلا للشهر الخامس على التوالي مع عزوف مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي أكبر مشتر لخام كاراكاس، عن الخامات الفنزويلية لتفادي انتهاك العقوبات الأمريكية. أظهرت البيانات أيضاً تراجع الواردات الصينية من إيران 88.9% عنها قبل سنة إلى 255 ألفاً و779 طناً.