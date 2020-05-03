أرباح «أبوظبي للتأمين» تقفز 133%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بلغ صافي أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» 122.6 مليون درهم، بزيادة 133.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة لتواصل زخم الأعمال التجارية، والإجراءات الفعالة التي اتخذتها الشركة لاستمرارية الأعمال إلى جانب قوة الميزانية العمومية.

وحافظت الشركة خلال الربع الأول من عام 2020 على حصتها السوقية عبر مختلف قنوات الأعمال، وارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة إلى1.87 مليار درهم، بنمو 7.7%. وكانت المحافظة على ربحية محفظة الأعمال عنصراً مهماً أيضاً، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أرباح الاكتتاب لتصل إلى 151.2 مليون درهم، بنمو 79.4%، فيما بلغ العائد على السهم 0.22 درهم لكل سهم، مقارنة مع 0.09 درهم خلال الربع الأول من عام 2019.

وأثرت التقلبات في أسواق المال على عوائد الاستثمار إلى حد ما، إلا أن هذا التراجع كان أقل مقارنة مع التراجع الأوسع على نطاق السوق. حيث تتوقع الشركة تعافي الأسواق المالية بمرور الوقت.

وتواصل الشركة الحفاظ على احتياطيات كافية للخسائر، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية في نهاية الربع 5.14 مليار درهم، وبلغت قيمة الأرصدة النقدية والودائع بنهاية الربع الأول 727.4 مليون درهم. وتبقى ميزانية شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» مدعومة برأسمال قوي حيث بلغت حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول 2.05 مليار درهم، والقيمة الإجمالية للأصول 8.77 مليار درهم.

وأكد الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن المرحلة الحالية والظرف الراهن وما يستوجبه من مواجهة التحدي الناجم عن فيروس «كوفيد19» واحتواء تداعياته والحد منها، استوجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية الوطنية المطلوبة، وذلك من خلال دعم جميع التوجهات الحكومية الهادفة لضمان الأمن الصحي للمجتمع من جهة، والمحافظة على مسيرة الإنجازات والنجاحات والأعمال وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع من جهة ثانية، وما يفرضه الظرف من تقيد تام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، مع العمل على استمرار تقديم جميع الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير المعروفة عن الشركة.

ومن جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي الوطنية للتأمين»: يعكس أداؤنا المالي القوي خلال هذا الربع قدرتنا على التكيف مع التحديات التي تواجه السوق، ومكامن القوة الرئيسية للشركة، والدور الاستثنائي لموظفينا في مواصلة تقديم الخدمات إلى العملاء دون توقف. لقد وضعت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عدداً من الإجراءات الاحترازية قيد التنفيذ لضمان حماية مصالح جميع المعنيين، استجابةً لانتشار فيروس كرورنا المستجد (كوفيد-19)، وطوّرت خطة شاملة لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات إلى العملاء دون انقطاع، بالتزامن مع الاستفادة المثلى من كافة الموارد التقنية المتوفرة لدينا. ويبقى عملاؤنا في مقدمة أولوياتنا.